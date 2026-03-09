Close Banner Apps JPNN.com
Kanwil Bea Cukai Jatim I Musnahkan 7 Juta Batang Rokok dan Ratusan Liter Miras Ilegal

Senin, 09 Maret 2026 – 12:56 WIB
Kanwil Bea Cukai Jatim I melaksanakan pemusnahan 7 juta batang rokok serta ratusan liter miras ilegal hasil penindakan periode Agustus hingga September 2025. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BOJONEGORO - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur I musnahkan barang hasil penindakan di bidang cukai, berupa 7 juta batang rokok serta 169 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal.

Pemusnahan tersebut dilakukan di fasilitas pengolahan limbah milik PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA), Mojokerto selama dua hari, yaitu pada 3-4 Maret 2026.

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jatim I Niken Lestrie Premanawatie menyampaikan kegiatan pemusnahan ini merupakan wujud nyata transparansi dan akuntabilitas kami kepada masyarakat.

"Seluruh barang hasil penindakan diproses secara tegas sesuai ketentuan hukum dan dipastikan tidak akan kembali beredar,” ujar Niken.

Dia juga menyampaikan barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan periode Agustus hingga September 2025.

Total barang ilegal yang dihanguskan meliputi 7.076.000 batang rokok ilegal yang diduga tidak dilekati pita cukai atau polos, serta 169 liter Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal yang diduga menggunakan pita cukai palsu.

Salah satu modus yang cukup sering ditemukan adalah memanfaatkan jasa ekspedisi atau pengiriman barang untuk mendistribusikan rokok dan minuman beralkohol ilegal ke berbagai daerah.

“Pengiriman melalui jasa ekspedisi kerap digunakan sebagai modus untuk menghindari pengawasan. Oleh karena itu, Bea Cukai terus meningkatkan pengawasan dan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk mencegah peredaran barang kena cukai ilegal,” ujar Niken.

TAGS   Bea Cukai  Pemusnahan rokok ilegal  rokok ilegal  Miras Ilegal  penindakan  Bea Cukai Jatim I 
