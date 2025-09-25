Kanwil Imigrasi Banten Gelar Rapat TIMPORA Untuk Dukung Kamtibmas

jpnn.com, SERANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten menggelar rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Provinsi Banten.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston, Serang itu mengusung tema "Peran TIMPORA dalam Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Provinsi Banten".

Plh. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Banten Eben Rifqy Taufan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi yang tergabung dalam TIMPORA untuk menjaga stabilitas daerah.

"Pengawasan orang asing bukanlah tugas yang bisa diemban oleh satu instansi saja. Diperlukan kerja sama yang solid, pertukaran informasi yang cepat, dan persepsi yang sama di antara seluruh anggota TIMPORA," kata Eben Rifqy Taufan dalam siaran persnya, Kamis (25/9).

Dia menyebut kehadiran dan kegiatan orang asing yang teratur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan memberikan dampak positif bagi iklim investasi dan pembangunan di Banten.

"Sebaliknya, potensi pelanggaran harus dapat kami deteksi dan cegah sedini mungkin melalui koordinasi yang efektif," ujar dia.

Rapat ini dihadiri oleh puluhan perwakilan dari berbagai instansi terkait yang menjadi anggota TIMPORA, seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Kesbangpol, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adapun tujuan utama dari rapat itu untuk meningkatkan soliditas dan sinergitas antaranggota TIMPORA di Provinsi Banten.