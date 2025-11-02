Kapal Api Peduli Gelar Aksi Sosial di Panti Asuhan

jpnn.com - JAKARTA - Kapal Api Global merayakan hari ulang tahunnya dengan aksi kegiatan berbagi ke sejumlah panti asuhan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Melalui program Kapal Api Peduli, perusahaan menegaskan kembali nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial yang telah menjadi bagian dari DNA Kapal Api Group sejak berdiri.

"Ini sebagai bagian rasa kepedulian kami terhadap sesama yang membutuhkan dukungan dan perhatian," kata General Manager Human Capital Kapal Api Group, Rafael Widya Wiryawan, Minggu (02/11)

Dalam kegiatan sosial ini, tim Kapal Api Group mengunjungi beberapa panti asuhan di sekitar area operasional perusahaan.

Mereka membagikan ratusan paket berisi produk unggulan Kapal Api Group, seperti wafer, biskuit, susu, dan permen.

Kegiatan memberikan donasi juga diisi dengan aktivitas kebersamaan dan permainan interaktif antara karyawan dan anak-anak panti asuhan.

Suasana hangat dan penuh tawa menjadikan kegiatan tersebut bukan hanya ajang berbagi, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial dan empati antarsesama.

Rafael menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi perusahaan.