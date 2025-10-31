Kapal Batu Bara Tenggelam di Kutai Kertanegara, 3 Awak Masih Hilang, Tim SAR Terus Bergerak

jpnn.com - KALTIM - Tim SAR Gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap tiga awak kapal pemuat batu bara yang tenggelam di laut kawasan Muara Pantauan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, lima orang lainnya sudah ditemukan dalam keadaan selamat.

"Kami bersyukur lima korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat. Namun hari ini tim akan tetap melanjutkan pencarian terhadap tiga korban lainnya," ujar Komandan Rescue Badan SAR Nasional (Basarnas) Balikpapan Aurelius Godja di Muara Pantauan, Kutai Kertanegara, Jumat (31/10).

Penemuan terhadap lima korban dalam kondisi selamat tersebut berkat kerja sama dan koordinasi efektif dari semua unsur gabungan di lapangan. Oleh karena itu, dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian dan pertolongan.

Sebelumnya, Kapal Motor (KM) Fadil Jaya 12 yang bermuatan batu bara dengan delapan awak kapal dilaporkan tenggelam dihantam ombak perairan karena cuaca buruk di Muara Pantauan, Kecamatan Anggana, Kukar, Minggu (26/10) dini hari.

Sejak laporan diterima, Tim SAR Gabungan dari berbagai unsur langsung dikerahkan melakukan pencarian menggunakan sejumlah peralatan laut dan pendukung.

"Pada Kamis kemarin, pencarian dilakukan dengan metode penyisiran di perairan seluas kurang lebih 1.565 nautical mile persegi. Unsur yang terlibat meliputi Basarnas Balikpapan, Polairud Polda Kaltim, potensi SAR Kukar 112, serta kerabat korban," kata Godja.

Dia melanjutkan upaya Tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil.

Pada Kamis sore sekitar pukul 17.45 WITA, tim menerima informasi dari keluarga korban bahwa lima orang atas nama Rizki, Wandi, Rahman, Ardi, dan Sahar, ditemukan dalam keadaan selamat oleh kapal tugboat Asensus 23 di sekitar perairan Mamuju Tengah.