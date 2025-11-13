Kapal Feri Tenggelam di Sungai Mahakam, 8 Penumpang Ditemukan Meninggal

jpnn.com - SAMARINDA - Kapal feri tenggelam di Sungai Mahakam, wilayah Ujoh Halang, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur.

Sebanyak delapan korban kapal feri tenggelam ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.

Sebelumnya, kapal feri penyeberangan itu mengangkut 28 penumpang. Dari jumlah itu, 20 orang selamat.

Setelah dilakukan pencarian pada hari kedua, delapan orang yang sebelumnya hilang, semuanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Operasi pencarian ini dilakukan setelah kami menerima laporan adanya kecelakaan kapal feri yang diduga kelebihan muatan, yang kemudian tenggelam pada Senin (10/11) malam," ujar Kasi Operasi dan Siaga Kantor SAR Kelas A Balikpapan Endrow Sasmita di Kutai Barat, Kamis (13/11).

Mendapat laporan tersebut, SAR Balikpapan memberangkatkan Tim Search and Rescue Unit (SRU) dari Balikpapan pada Selasa (11/11) pukul 00.35 WITA, dan tiba di lokasi pencarian pada hari yang sama pukul 12.35 WITA.

Baca Juga: Tim SAR Kembali Temukan 2 Mayat Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali

Pada hari kedua operasi, Rabu (12/11), Tim SAR Gabungan melanjutkan proses pencarian dengan menyisir permukaan air, observasi di sekitar lokasi kapal tenggelam, serta penyelaman oleh tim khusus yang terdiri dari personel Basarnas Balikpapan dan Brimob Pas Pelopor 2.

Hasil pencarian hari kedua mencatat delapan korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.