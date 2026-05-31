Kapal Iran Coba Menembus Blokade Amerika di Teluk Oman, Langsung Lumpuh

jpnn.com - Amerika Serikat telah melumpuhkan sebuah kapal kargo curah yang berlayar melalui Teluk Oman menuju pelabuhan Iran dalam upaya untuk menembus blokade AS di Selat Hormuz, demikian pernyataan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), Sabtu (30/5).

"Pasukan Amerika Serikat yang beroperasi di Teluk Oman menegakkan langkah-langkah blokade dengan melumpuhkan sebuah kapal berbendera Gambia yang berupaya berlayar menuju pelabuhan Iran," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Menurut CENTCOM, kapal kargo curah berbendera Gambia bernama Lian Star diduga mengabaikan sejumlah peringatan yang diberikan oleh pihak Amerika Serikat.

Setelah itu, sebuah pesawat militer menembakkan rudal Hellfire ke ruang mesin kapal tersebut. Kapal itu kini masih terombang-ambing di perairan Teluk Oman.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap sejumlah target di Iran yang mengakibatkan kerusakan serta korban sipil. Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan.

Perundingan lanjutan yang berlangsung di Islamabad berakhir tanpa hasil yang jelas, setelah itu Amerika Serikat mulai memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata untuk memberi waktu kepada Iran menyusun proposal perdamaian. (ant/dil/jpnn)