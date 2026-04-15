Kapal Kandas di Perairan Benjina, 44 Penumpang Dievakuasi Tim SAR

jpnn.com - AMBON - Sebuah kapal kandas di sekitar Perairan Pulau Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Sebanyak 44 penumpang kapal yang kandas itu dievakuasi Tim SAR Gabungan.

"Kapal tersebut dilaporkan bertolak dari Longgar Apara, Kecamatan Aru Tengah, menuju Dobo, Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Aru, namun kandas di sekitar Pulau Benjina pada pukul 08.20 WIT," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ambon Muhammad Arafah di Ambon, Rabu (15/4).

Unit Siaga SAR Dobo menerima informasi tersebut sekitar pukul 09.40 WIT. Tim SAR gabungan bergerak cepat menggunakan RIB USS Dobo pukul 10.00 WIT menuju lokasi kejadian pada koordinat 6°14'39.86" S-134°23'42.82"E l, dengan jarak kurang lebih 34 Nautical Mile, dan Heading 162° arah Selatan dari USS Dobo.

Setelah tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 11.58 WIT, Tim SAR Gabungan mulai mengevakuasi seluruh penumpang secara bertahap.

Dia menyebut 30 penumpang pertama yang terdiri atas balita, anak-anak, dan orang dewasa, dievakuasi ke RIB dan dibawa menuju Pelabuhan Dobo.

Selanjutnya, pukul 16.27 WIT, Tim SAR Gabungan kembali ke lokasi kejadian dan mengevakuasi 14 penumpang lainnya untuk dibawa menuju Pelabuhan Dobo guna diserahkan kepada pihak keluarga.

"Alhamdulillah setelah USS Dobo menerima informasi dan dilaksanakan operasi SAR seluruh penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan sudah berada bersama keluarga di Kota Dobo," ucapnya.

Operasi SAR melibatkan berbagai unsur potensi SAR di antaranya Basarnas, Polairud, BPBD Dobo, serta masyarakat. (antara/jpnn)