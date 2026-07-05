Kapal Mengalami Gangguan Mesin di Pulau Pari, 150 Penumpang Dievakuasi

jpnn.com - JAKARTA - KM Makmur Jaya mengalami gangguan mesin di perairan sebelah barat Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Minggu (4/7), pagi. Sebanyak 150 penumpang kapal itu dievakuasi tim gabugan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Seribu Mansyah mengatakan setelah menerima laporan, tim gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk memastikan keselamatan seluruh penumpang.

“Alhamdulillah, seluruh 150 penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan setelah tiba di Pulau Pari," kata dia di Jakarta, Minggu (5/7).

Dia menambahkan bahwa proses evakuasi berjalan lancar berkat koordinasi seluruh unsur yang terlibat serta dukungan warga setempat. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, kata dia, para penumpang diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir mereka, yakni Pulau Pramuka, menggunakan kapal BPBD.

"Keselamatan penumpang menjadi prioritas utama. Setelah dipastikan seluruh penumpang dalam kondisi baik, mereka kami fasilitasi untuk melanjutkan perjalanan menuju Pulau Pramuka," ungkapnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian materi akibat kejadian ini diperkirakan mencapai sekitar Rp50 juta. Hingga kini, kapal KM Makmur Jaya masih dalam penanganan lebih lanjut oleh pihak terkait.

Sebelumnya kapal angkutan penumpang KM Makmur Jaya berkapasitas 51 GT tersebut berangkat dari Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara menuju Pulau Pramuka pada pukul 08.15 WIB.

Namun, saat berada di perairan barat Pulau Pari sekitar pukul 09.55 WIB, kapal mengalami gangguan pada sistem bahan bakar setelah diketahui terdapat campuran air pada BBM sehingga mesin tidak dapat beroperasi normal.