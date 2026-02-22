Kapal Migran Karam di Lepas Pantai Pulau Kreta, 5 Orang Tewas, 25 Hilang

jpnn.com - MOSKOW - Sebuah perahu kayu terbalik di lepas pantai Pulau Kreta, Yunani, pada Sabtu (21/2).

Sedikitnya lima migran tewas dan sekitar 25 lainnya hilang setelah perahu kayu yang mereka tumpangi terbalik di lepas pantai Pulau Kreta, sebut sebut laporan stasiun televisi ERT.

Adapun sebanyak 20 orang berhasil diselamatkan.

Para korban selamat mengatakan terdapat sekitar 50 orang di dalam perahu saat insiden terjadi.

Operasi pencarian masih berlangsung untuk menemukan sekitar 25 penumpang yang dilaporkan hilang.

Angin kencang dan gelombang tinggi dilaporkan memicu situasi darurat sehingga para migran mengirimkan permintaan pertolongan.

Pusat pencarian dan penyelamatan Yunani kemudian meminta kapal-kapal dagang yang berada di sekitar lokasi untuk memberikan bantuan.

Sebuah kapal berbendera Panama mendekati lokasi kejadian.