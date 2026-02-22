Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Kapal Migran Karam di Lepas Pantai Pulau Kreta, 5 Orang Tewas, 25 Hilang

Minggu, 22 Februari 2026 – 07:40 WIB
Kapal Migran Karam di Lepas Pantai Pulau Kreta, 5 Orang Tewas, 25 Hilang - JPNN.COM
Ilustrasi - Kapal pengangkut penumpang terbalik. ANTARA/Anadolu/py/am.

jpnn.com - MOSKOW - Sebuah perahu kayu terbalik di lepas pantai Pulau Kreta, Yunani, pada Sabtu (21/2).

Sedikitnya lima migran tewas dan sekitar 25 lainnya hilang setelah perahu kayu yang mereka tumpangi terbalik di lepas pantai Pulau Kreta, sebut sebut laporan stasiun televisi ERT.

Adapun sebanyak 20 orang berhasil diselamatkan.

Baca Juga:

Para korban selamat mengatakan terdapat sekitar 50 orang di dalam perahu saat insiden terjadi.

Operasi pencarian masih berlangsung untuk menemukan sekitar 25 penumpang yang dilaporkan hilang.

Angin kencang dan gelombang tinggi dilaporkan memicu situasi darurat sehingga para migran mengirimkan permintaan pertolongan.

Baca Juga:

Pusat pencarian dan penyelamatan Yunani kemudian meminta kapal-kapal dagang yang berada di sekitar lokasi untuk memberikan bantuan.

Sebuah kapal berbendera Panama mendekati lokasi kejadian.

Kapal migran karam di lepas pantai Pulau Kreta, Yunani, dan mengakibatkan lima orang tewas serta 25 lainnya hilang.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapal migran karam  Pulau Kreta  Yunani  Korban tewas  kapal terbalik  Kapal Karam 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp