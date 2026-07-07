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JPNN.com - Daerah

Kapal Mutiara Prasana Nusantara Terbakar di Bulukumba

Selasa, 07 Juli 2026 – 07:18 WIB
Kapal Mutiara Prasana Nusantara Terbakar di Bulukumba - JPNN.COM
Suasana saat kebakaran Kapal Pinisi KLM Mutiara Prasana Nusantara di Perairan Bulukumba, pesisir Pantai Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO-Dokumentasi Polsek Bonto Bahari.

jpnn.com - Kapal Motor Layar (KLM) Mutiara Prasana Nusantara terbakar di perairan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin (6/7/2026).

Kepolisian Sektor Bonto Bahari masih menyelidiki penyebab kebakaran kapal pinisi tersebut.

"Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 10 miliar," kata Kapolsek Bonto Bahari AKP Kasman saat dikonfirmasi.

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Kebakaran terjadi di sekitar pesisir Pantai Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Senin sekitar pukul 07.45 WITA.

Dugaan sementara, api pertama kali muncul dari anjungan ruang kemudi kapal pinisi itu.

Menurut Kasman, pemilik kapal, Japar Sidiq Ali, mengetahui kapalnya terbakar setelah menerima laporan dari anak buah kapal (ABK) bernama Niko.

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Seluruh ABK sempat berupaya memadamkan api, tetapi kobaran api terus membesar.

Saat kapal terbakar, ABK yang masih di atas perahu berusaha memadamkan api, tapi semakin membesar dan tidak bisa dikendalikan.

Kapal Motor Layar (KLM) Mutiara Prasana Nusantara terbakar di perairan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin (6/7/2026).

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TAGS   terbakar  Kapal Terbakar  Kapal Pinisi  Bulukumba  KLM Mutiara Prasana Nusantara 
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