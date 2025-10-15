Kapal Penarik Tongkang Bermuatan CPO Tenggelam di Palembang, Polisi Lakukan Penyelidikan

jpnn.com, PALEMBANG - Kapal tunda TB. Mitra Kencana X tenggelam di perairan Sungai Musi Palembang, Rabu (15/10/2025) pagi.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 05.30 WIB di Dermaga PT PN, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang.

Kapal TB. Mitra Kencana X yang menggandeng tongkang Sumber Kencana bermuatan 3.000 ton minyak CPO (Crude Palm Oil) diketahui tenggelam sesaat sebelum bertolak menuju Provinsi Jambi.

Nakhoda kapal berinsial D, 43, menerangkan bahwa kapal telah tiba di dermaga sejak 13 Oktober 2025 untuk proses pengisian muatan minyak CPO yang selesai pada 14 Oktober 2025.

Saat hendak bertolak ke tengah sungai pada pagi hari tanggal 15 Oktober, arus Sungai Musi yang deras menyebabkan tali penarik (towing) mengencang hingga mendorong badan kapal ke sisi kanan.

Kondisi tersebut membuat kapal kehilangan keseimbangan dan akhirnya terbalik serta tenggelam.

Ketika kapal mulai miring, nakhoda bersama sembilan kru lainnya segera menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai. Seluruhnya berhasil dievakuasi oleh perahu nelayan dan dilaporkan dalam keadaan selamat.

Dirpolairud Polda Sumsel Kombes Sonny Mahar Budi Adityawan menyampaikan bahwa seluruh kru kapal berhasil diselamatkan dan tidak ada korban jiwa.