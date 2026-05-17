Kapal Pengangkut 39 WNI Tenggelam di Perak Malaysia

Minggu, 17 Mei 2026 – 23:12 WIB
Sejumlah petugas Malaysia dalam upaya pencarian WNI korban kapal tenggelam di Perak, Malaysia. ANTARA/HO-Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Kapal pengangkut 39 warga negara Indonesia (WNI) tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Perak, Malaysia.

Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA) Negeri Perak menyatakan telah menemukan seluruh korban.

Pencarian dilakukan melalui sebuah operasi khusus yang telah berjalan selama enam hari.

"Sejauh ini total 39 korban telah ditemukan, terdiri atas 23 orang selamat dan 16 lainnya meninggal dunia. Informasi awal yang diperoleh pada hari pertama operasi menyebutkan jumlah korban sebanyak 37 orang, tetapi angka tersebut diyakini tidak akurat dan diduga masih ada korban yang belum ditemukan," ujar Direktur Maritim Negara Bagian Perak Kapten Maritim Mohd Shukri Khotob dalam sebuah pernyataan yang dikutip di Kuala Lumpur, Minggu.

Berdasarkan penelusuran, belum diketahui pasti detail atau identitas kapal yang membawa para WNI – yang juga diduga Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) tersebut.

Badan Penegakan Maritim Perak menyatakan, pada hari pertama penyelamatan, petugas hanya menemukan para WNI terapung di perairan.

Adapun upaya pencarian korban dilakukan secara intensif oleh aset Maritim Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM), dan kapal nelayan lokal (VNT) di sejumlah lokasi sekitar area operasi antara lain di perairan Pulau Pangkor, Pulau Kelumpang, Pulau Sangga Kechil, dan Pulau Buloh.

Mohd Shukri juga mengatakan seluruh jenazah yang ditemukan telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebelum dibawa ke Rumah Sakit Teluk Intan dan Rumah Sakit Taiping untuk proses identifikasi dan penyelidikan.

Belum diketahui pasti detail atau identitas kapal tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Perak, Malaysia, yang membawa para WNI.

