Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kapal Pertamina Patra Niaga MT Transko Arafura Selamatkan 17 Korban KMP Mutiara Sentosa 2

Senin, 03 Agustus 2026 – 20:14 WIB
Kapal Pertamina Patra Niaga MT Transko Arafura Selamatkan 17 Korban KMP Mutiara Sentosa 2 - JPNN.COM
Respons cepat kru MT Transko Arafura, kapal pengangkut produk (Oil Products Tanker) yang dikelola PT Pertamina Patra Niaga, turut membantu proses penyelamatan korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang mengalami kebakaran di perairan sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi, Laut Jawa. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Respons cepat kru MT Transko Arafura, kapal pengangkut produk (Oil Products Tanker) yang dikelola PT Pertamina Patra Niaga, turut membantu proses penyelamatan korban KMP Mutiara Sentosa 2 yang mengalami kebakaran di perairan sekitar 19 mil laut di utara Pulau Sapudi, Laut Jawa.

Di bawah komando Capt. Hans Kurniadi Sofyan, kru MT Transko Arafura segera bergerak menuju lokasi setelah menerima informasi mengenai kondisi darurat tersebut.

Berkoordinasi bersama Basarnas, otoritas terkait, dan kapal-kapal yang berada di sekitar lokasi, kru MT Transko Arafura berhasil mengevakuasi 17 orang dalam kondisi selamat dan sehat.

Baca Juga:

Kapal Pertamina Patra Niaga MT Transko Arafura Selamatkan 17 Korban KMP Mutiara Sentosa 2

Operasi penyelamatan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan enam kapal dan satu kapal tug boat.

Hingga saat ini, proses pencarian, evakuasi, dan pendataan korban masih terus dilakukan oleh otoritas yang berwenang.

Baca Juga:

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan aksi yang dilakukan kru MT Transko Arafura mencerminkan profesionalisme, kepedulian, dan kesiapsiagaan pekerja maritim Pertamina dalam menghadapi situasi darurat di laut.

“Keselamatan jiwa selalu menjadi prioritas utama. Kami bersyukur kru MT Transko Arafura dapat turut membantu proses penyelamatan para korban," kata Kitty dalam keterangannya, Senin (3/8).

kru MT Transko Arafura berhasil mengevakuasi 17 korban KMP Mutiara Sentosa 2 dalam kondisi selamat dan sehat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina Patra Niaga   KMP Mutiara Santosa 2  Pertamina  penyelamatan  MT Transko Arafura  Kitty Andhora  Korban  Kapal Tanker 
BERITA PERTAMINA PATRA NIAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp