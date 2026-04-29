Kapal Tabrak Rumah Warga di Banda Neira, Pelni Ganti Rugi Kerusakan

Rabu, 29 April 2026 – 08:55 WIB

jpnn.com - AMBON - KM Sabuk Nusantara 106 menabrak permukiman warga di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut.

Kepolisian menyebut insiden KM Sabuk Nusantara 106 menabrak permukiman warga itu diduga dipicu gangguan pada mesin kapal.

Menurut Kapolsek Banda Iptu A. Rahayamtel, peristiwa itu terjadi saat kapal hendak bersandar di Pelabuhan Banda Neira sekitar pukul 09.45 WIT.

"Motifnya akibat kelalaian pihak kapal, namun tidak ada korban jiwa atau luka-luka dalam peristiwa ini. Kerugian material Rp 60 juta," kata dia saat dihubungi dari Ambon, Selasa (28/4).

Dia mengungkapkan bahwa insiden bermula saat kapal yang baru tiba dari Pelabuhan Amahai bersiap untuk sandar di dermaga.

Pada jarak sekitar 500 meter dari dermaga, nakhoda memerintahkan supaya mesin dinetralkan. Namun, kapal masih bergerak sehingga dilakukan manuver untuk bersandar.

Saat proses tersebut, kapal tetap melaju karena mesin kanan mengalami gangguan pada pengendali "throttle".