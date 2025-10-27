Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kapal Tenggelam di Berau, 6 Orang Masih Hilang, Tim SAR Lakukan Pencarian

Senin, 27 Oktober 2025 – 08:36 WIB
Kapal Tenggelam di Berau, 6 Orang Masih Hilang, Tim SAR Lakukan Pencarian - JPNN.COM
Personel Tim SAR sedang melakukan persiapan untuk melakukan pencarian korban tenggelam di Kabupaten Berau. ANTARA/HO-KPP Balikpapan

jpnn.com - BALIKPAPAN - Sebuah kapal yang mengangkut 14 orang dilaporkan tenggelam di perairan Talisayan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Minggu (26/10).

Dari total 14 orang yang berada di atas kapal, delapan di antaranya berhasil diselamatkan oleh nelayan lain yang berada di sekitar lokasi kejadian, sementara enam lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian.

Tim SAR Gabungan dari berbagai unsur hingga hari ini, Senin (27/10), masih melakukan pencarian terhadap enam nelayan yang dilaporkan hilang tersebut.

"KM Mina Maritim 148 tenggelam setelah diterjang ombak tinggi yang mengakibatkan sebagian awak kapal terlempar ke laut," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Dody Setiawan di Balikpapan, Senin (27/10).

Korban yang selamat atas nama Amran, Hardiansyah, Rahmadi, Rahmat, Rahman, Romi, Sabaran, dan Syahril.

Sementara, korban yang masih belum ditemukan adalah Saharuddin, Kaharuddin, Irwan, Rizal, Basri, dan Sumailah.

Pelaksanaan operasi SAR hari pertama, Minggu (26/10) dimulai pada pukul 13.25 WITA, setelah Pos SAR Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat informasi kapal tenggelam.

Pada hari pertama pencarian, tim melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian menggunakan peralatan SAR air.

Tim SAR Gabungan melakukan pencarian terhadap enam korban kapal tenggelam di perairan Talisayan, Kabupaten Berau, Kaltim.

