Kapal Tenggelam di Filipina, 13 Orang Tewas

jpnn.com - MOSKOW - Kapal feri tenggelam di lepas pantai Filipina.

Xinhua, mengutip otoritas setempat, melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat insiden kapal feri tenggelam di lepas pantai Filipina telah mencapai 13 orang, dengan 100 lebih masih hilang.

Sebelumnya, Associated Press (AP) yang mengutip sejumlah pejabat setempat melansir bahwa tujuh tewas dan sedikitnya 215 telah diselamatkan setelah sebuah feri yang membawa 350 orang tenggelam di lepas pantai Filipina.

Menurut Xinhua, sedikitnya 13 jenazah berhasil ditemukan dan lebih dari 100 orang masih hilang setelah sebuah kapal feri antarpulau yang mengangkut lebih dari 300 orang tenggelam pada Senin pagi di lepas pantai Provinsi Basilan.

Xinhua menyebut bahwa jumlah korban selamat dalam insiden tersebut masih belum ditetapkan. (antara/jpnn)