JPNN.com - Daerah - Sumsel

Kapal Terbakar di Sungai Musi, Begini Kondisi 18 Penumpang

Minggu, 28 September 2025 – 20:20 WIB
Kapal penumpang milik PT OKI Pulp dan Paper yang terbakar di perairan Sungai Musi, Sumatera Selatan pada Minggu (28/9/2025). Foto: KSOP Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Kapal penumpang milik PT OKI Pulp dan Paper terbakar di perairan Sungai Musi, Sumatera Selatan pada Minggu (28/9/2025) sekitar pukul 15.30 WIB.

Peristiwa tersebut terjadi saat serang atau pengemudi kapal mendengar adanya orang melompat ke air dan mulai terlihat api di atas Jenset.

Para penumpang langsung dievakuasi ke spead boat milik masyarakqt, lalu dibawa ke dermaga penumpang Pelindo.

Sekitar pukul 16.35 WIB, api bisa dipadamkan dan spead boat OKI 005 ditarik ke pelabuhan penumpang Boom Baru.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang Idham Faca telah mengonfirmasi peristiwa tersebut.

"Benar, Kapal OKI 005 dengan rute Palembang - Sungai Lumpur atau Sungai Baung terbakar di perairan Sungai Musi," ungkap Idham.

Menurutnya, ada sebanyak 16 orang penumpang dan 2 kru yang berada dalam kapal.

Adapun para penumpang kapal yang terbakar tersebut telah dievakuasi.

