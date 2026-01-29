Kapan Kaesang Mengumumkan Sosok Bapak J?

Kamis, 29 Januari 2026 – 20:58 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menyebut sosok Bapak J akan diumumkan.

Raja Juli menyebut Ketum PSI Kaesang Pangarep yang akan mengumumkan langsung sosok Bapak J yang nanti menjabat Ketua Dewan Pembina partainya.

Kapan waktunya?

"Ketika infrastruktur PSI sampai ke TPS-TPS sudah terbentuk, nah, baru Mas Ketum, Mas Kaesang akan umumkan siapa Mr J," katanya setelah membuka Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (29/1).

Pria yang menjabat Menteri Kehutanan (Menhut) itu merasa optimistis kehadiran Bapak J memperkuat posisi PSI dalam persaingan antarparpol nasional.

“Mudah-mudahan kehadiran beliau nanti akan menyempurnakan kemenangan PSI di 2029,” ujar Raja Juli.

Terkait perkembangan struktur organisasi, Juli menyampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI telah terbentuk sampai tingkat kecamatan.

Eks Wakil Kepala Otorita IKN itu menuturkan fokus utama PSI bukan hanya pada struktur elite partai, melainkan kekuatan akar rumput.