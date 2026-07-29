Kapan Mariano Peralta Debut? Pelatih Persib Bandung Igor Tolic Beri Isyarat

jpnn.com - Kemenangan Persib Bandung atas DPMM FC pada laga kedua fase grup Piala Presiden 2026 turut disaksikan Mariano Peralta dari tribune Stadion Si Jalak Harupat.

Meski sudah bergabung dengan tim, pemain asal Argentina tersebut belum mendapat kesempatan tampil di lapangan.

Peralta ikut menyaksikan Persib meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0, Selasa (28/7/2026).

Igor Tolic Belum Beri Lampu Hijau

Kendati telah bergabung dengan skuad, Pelatih Persib Igor Tolic memastikan Peralta belum berada dalam kondisi ideal untuk langsung merumput.

"Tidak, kemungkinan besar tidak. Kemungkinan besar tidak karena dia baru saja tiba dan tidak memungkinkan untuk bermain setelah tiga hari," ujar Tolic.

Mantan asisten Bojan Hodak tersebut juga mempertimbangkan proses penyesuaian fisik akibat perjalanan lintas benua yang baru dijalani Peralta.

"Perbedaan waktunya sekitar 12-14 jam, jadi bisa dipastikan dia tidak akan bermain di pertandingan berikutnya," katanya.

Persib Tak Ingin Terburu-buru

Tolic menegaskan tim pelatih memilih mengambil langkah yang aman ketimbang memaksakan Peralta tampil sebelum benar-benar siap.