Kapan Pendaftaran CPNS 2026? Pusat Masih Sibuk Rekrutmen PPPK

jpnn.com - MATARAM – Mungkin Anda termasuk yang bertanya, kapan pendaftaran CPNS 2026 akan mulai dibuka?

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Taufik Priyono mengatakan, jadwal seleksi CPNS 2026 hingga kini masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.

"Untuk jadwal rekrutmen CPNS tahun 2026, hingga saat ini belum menemui titik terang dari pemerintah pusat," kata Taufik Priyono di Mataram, akhir pekan lalu.

Menurutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini tengah memprioritaskan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk penempatan di Sekolah Rakyat.

Karena itu, sampai sekarang belum ada instruksi atau kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai kapan pendaftaran CPNS 2026 akan dimulai.

Pemerintah Kota Mataram telah menyerahkan usulan sekitar 200 formasi CPNS 2026.

Namun, pemeirntah pusat belum memberikan umpan balik mengenai jadwal seleksi CPNS 2026.

"Kami juga sudah mencoba membangun komunikasi dengan rekan-rekan di Kemenpan-RB. Namun, informasi pasti terkait jadwal pelaksanaan belum ada. Kami diminta untuk tetap menunggu informasi lebih lanjut," ujarnya.