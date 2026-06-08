Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kapan Pendaftaran CPNS 2026? Pusat Masih Sibuk Rekrutmen PPPK

Senin, 08 Juni 2026 – 10:47 WIB
Kapan Pendaftaran CPNS 2026? Pusat Masih Sibuk Rekrutmen PPPK - JPNN.COM
Kapan pendaftaran CPNS 2026. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB

jpnn.com - MATARAM – Mungkin Anda termasuk yang bertanya, kapan pendaftaran CPNS 2026 akan mulai dibuka?

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Taufik Priyono mengatakan, jadwal seleksi CPNS 2026 hingga kini masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat.

"Untuk jadwal rekrutmen CPNS tahun 2026, hingga saat ini belum menemui titik terang dari pemerintah pusat," kata Taufik Priyono di Mataram, akhir pekan lalu.

Baca Juga:

Menurutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini tengah memprioritaskan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk penempatan di Sekolah Rakyat.

Karena itu, sampai sekarang belum ada instruksi atau kejelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai kapan pendaftaran CPNS 2026 akan dimulai.

Pemerintah Kota Mataram telah menyerahkan usulan sekitar 200 formasi CPNS 2026.

Baca Juga:

Namun, pemeirntah pusat belum memberikan umpan balik mengenai jadwal seleksi CPNS 2026.

"Kami juga sudah mencoba membangun komunikasi dengan rekan-rekan di Kemenpan-RB. Namun, informasi pasti terkait jadwal pelaksanaan belum ada. Kami diminta untuk tetap menunggu informasi lebih lanjut," ujarnya.

Kapan pendaftaran CPNS 2026 akan dimulai? Oh, ternyata pusat masih sibuk melakukan rekrutmen PPPK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   CPNS 2026  Pendaftaran CPNS 2026  PPPK  BKN  Seleksi CPNS 2026 
BERITA CPNS 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp