Kapan Pendaftaran CPNS 2026? Simak Lagi Keterangan Pejabat BKN

jpnn.com - JAKARTA – Hingga saat ini belum ada tanda-tanda yang jelas mengenai jadwal pendaftaran CPNS 2026.

Diketahui, sebelum pendaftaran CPNS 2026 dibuka, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni penetapan formasi oleh pemerintah pusat.

Setelah KemenPANRB menetapkan formasi CPNS 2026, masing-masing instansi akan mengumumkan perincian formasi yang akan dibuka, sekaligus membuka pendaftaran.

Nah, hingga saat ini pemerintah pusat, dalam hal ini KemenPANRB, belum menetapkan formasi.

Kabar tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Fasilitasi (PPIF) BKPSDM Kota Batam Ikhsan.

Ikhsan menyebutkan, Pemkot Batam sudah mengusulkan formasi CPNS 2026 yang terdiri atas 303 formasi tenaga guru dan 60 formasi tenaga kesehatan.

Usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat pada Maret 2026.

Namun, hingga saat ini belum ada persetujuan dari pusat.