JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Kapan Thom Haye Gabung Latihan Persib Bandung? Bojan Hodak Beri Jawaban

Minggu, 31 Agustus 2025 – 11:52 WIB
Kapan Thom Haye Gabung Latihan Persib Bandung? Bojan Hodak Beri Jawaban
Thom Haye resmi menjadi pemain Persib Bandung. Foto: PSSI

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berbicara soal kapan Thom Haye bergabung dalam latihan tim.

Hodak menyebut gelandang naturalisasi itu kemungkinan baru efektif berlatih bersama tim setelah menyelesaikan tugas internasional dengan Timnas Indonesia pada September mendatang.

Kapan Thom Haye Gabung Latihan Persib?

Haye masuk dalam skuad Timnas Indonesia untuk dua laga uji coba internasional di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Baca Juga:

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Taiwan pada 5 September dan Lebanon, 8 September.

"Dia (Thom Haye, red) sudah menjalani tes medis. Jadi, mungkin besok atau setelah tugas di tim nasional dia bisa bergabung dengan kami," ucap Hodak dalam kanal YouTube resmi Persib.

Sebelumnya, Thom Haye diperkenalkan sebagai pemain baru Persib Bandung pada Rabu (27/8/2025) lalu.

Baca Juga:

Sehari beselang, mantan pemain SC Hereenven itu mendarat di Bandung dan menjalani tes medis pada Jumat (29/8/2025).

Harapan Persib kepada Thom Haye

Kehadiran Haye disambut hangat oleh Bobotoh yang menaruh ekspektasi tinggi kepada pemain berusia 30 tahun tersebut.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berbicara soal kapan Thom Haye bergabung dalam latihan tim.

TAGS   Thom haye  Persib Bandung  Bojan Hodak  Persib  Timnas Indonesia 
