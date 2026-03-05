Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kapan THR ASN PNS dan PPPK Cair? Bersabar Sedikit Lagi ya

Kamis, 05 Maret 2026 – 05:21 WIB
Kapan THR ASN PNS dan PPPK Cair? Bersabar Sedikit Lagi ya - JPNN.COM
THR ASN 2026 dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - KENDARI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menyiapkan anggaran sekitar Rp40 miliar untuk pembayaran THR bagi aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka memastikan proses pencairan tunjangan hari raya (THR) ASN telah memasuki tahap finalisasi administrasi agar penyaluran kepada seluruh pegawai dapat berjalan tepat waktu.

"Untuk Pemprov Sultra, THR bagi ASN sudah saya cek. Minggu depan atau pekan kedua Maret ini sudah mulai dicairkan," kata Andi Sumangerukka saat mengecek harga pangan di pasar-pasar tradisional di Kendari, Rabu (4/3).

Baca Juga:

Dia menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut telah disiapkan untuk memenuhi hak para pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

"Kami berharap penyaluran THR ini dapat mendorong daya beli masyarakat menjelang Lebaran, yang dampaknya diharapkan ikut menggerakkan roda perekonomian di daerah," ujarnya.

Andi Sumangerukka mengimbau kepada seluruh instansi terkait untuk memastikan proses administrasi pencairan THR berjalan lancar agar seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sultra dapat menerima haknya sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Baca Juga:

Terkait kondisi pasar, Gubernur Sultra memantau adanya fluktuasi daya beli masyarakat selama Ramadhan.

Menurutnya, pada pekan pertama daya beli cenderung meningkat, kemudian sedikit menurun pada pekan kedua, dan diprediksi kembali melonjak pada pekan ketiga hingga keempat menjelang hari raya.

Mungkin Anda termasuk yang bertanya, kapan THR ASN baik PNS maupun PPPK cair? Simak jawaban Pak Gubernur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   THR  ASN  PPPK  PNS 
BERITA THR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp