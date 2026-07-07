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JPNN.com - Teknologi - Gadget

Kapasitas Baterai iPhone 18 Series Bocor, Siap Bawa Peningkatan

Selasa, 07 Juli 2026 – 10:52 WIB
Kapasitas Baterai iPhone 18 Series Bocor, Siap Bawa Peningkatan - JPNN.COM
Apple mengumumkan akan meluncurkan iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max pada September 2026 mendatang. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Apple mengumumkan akan meluncurkan iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max pada September 2026 mendatang.

Namun, menjelang debut publiknya sejumlah informasi mengenai spesifikasi mulai terungkap. Salah satunya yakni baterai.

Dokumen sertifikasi China Compulsory Certification (3C) mengungkap kapasitas baterai iPhone 18 Pro yang dirilis di China disebut memiliki baterai berkapasitas 4.056 mAh, sedangkan versi Amerika Serikat dibekali baterai 4.288 mAh.

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Melansir laporan Gizmochina pada Sabtu (4/6) waktu setempat, kapasitas tersebut sedikit lebih besar dibandingkan iPhone 17 Pro yang masing-masing memiliki baterai 3.988 mAh untuk versi China dan 4.252 mAh untuk versi Amerika Serikat.

Sementara itu, iPhone 18 Pro Max disebut membawa peningkatan yang lebih signifikan.

Data sertifikasi tersebut mencantumkan kapasitas baterai 5.391 mAh untuk versi China dan 5.567 mAh di Amerika Serikat.

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Sebagai perbandingan, iPhone 17 Pro Max memiliki baterai 4.823 mAh di China dan 5.088 mAh di Amerika Serikat.

Dengan demikian, kapasitas baterai iPhone 18 Pro Max meningkat 500 mAh dibandingkan pendahulunya.

Apple mengumumkan akan meluncurkan iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max pada September 2026 mendatang.

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TAGS   iPhone 18 Pro  iPhone 18 Pro max  Apple  baterai iPhone 
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