Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kapendam Siliwangi Respons Kabar Puluhan Prajurit TNI Tertimbun Longsor Cisarua KBB

Minggu, 25 Januari 2026 – 00:00 WIB
Kapendam Siliwangi Respons Kabar Puluhan Prajurit TNI Tertimbun Longsor Cisarua KBB - JPNN.COM
Kepala Penerangan Kodam III Siliwangi (Kapendam) Kolonel Inf Mahmuddin saat ditemui di Kantor Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Bencana tanah longsor merenggut nyawa delapan warga di Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Sabtu (24/1/2026).

Tak hanya delapan orang yang dinyatakan meninggal dunia, longsor juga menyebabkan 82 orang belum ditemukan.

Berdasarkan informasi yang diterima, di antara puluhan orang itu, ada sebanyak 23 prajurit TNI yang turut menjadi korban longsor.

Baca Juga:

"Saya belum bisa mendapatkan informasi terkait apakah ada anggota kami di antara 23 personel tersebut. Nanti akan saya konfirmasi kembali," kata Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi Kolonel Inf Mahmuddin saat ditemui di Kantor Desa Pasirlangu, Sabtu (24/1/2026).

Mahmuddin menuturkan saat ini pihaknya fokus pada proses evakuasi warga yang jadi korban.

Upaya pencarian beberapa kali terhenti karena gangguan cuaca ekstrem, seperti hujan disertai angin kencang sejak pagi.

Baca Juga:

"Kami akan terus melakukan pencarian karena kendala di lapangan masih cukup besar, terutama terkait cuaca. Terkait anggota kami yang belum diketahui keberadaannya, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dan akan segera kami pastikan kembali," jelasnya.

Mahmuddin mengatakan pihaknya bergabung dengan tim relawan untuk mencari 82 warga lain yang belum ditemukan.

Sebanyak 23 prajurit TNI dikabarkan tertimbun material longsor di Cisarua KBB. Kapendam III Siliwangi menjawab begini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   longsor Cisarua  kapendam siliwangi  TNI  Prajurit TNI  Kodam Siliwangi 
BERITA LONGSOR CISARUA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp