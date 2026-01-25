Kapendam Siliwangi Respons Kabar Puluhan Prajurit TNI Tertimbun Longsor Cisarua KBB

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Bencana tanah longsor merenggut nyawa delapan warga di Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Sabtu (24/1/2026).

Tak hanya delapan orang yang dinyatakan meninggal dunia, longsor juga menyebabkan 82 orang belum ditemukan.

Berdasarkan informasi yang diterima, di antara puluhan orang itu, ada sebanyak 23 prajurit TNI yang turut menjadi korban longsor.

"Saya belum bisa mendapatkan informasi terkait apakah ada anggota kami di antara 23 personel tersebut. Nanti akan saya konfirmasi kembali," kata Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi Kolonel Inf Mahmuddin saat ditemui di Kantor Desa Pasirlangu, Sabtu (24/1/2026).

Mahmuddin menuturkan saat ini pihaknya fokus pada proses evakuasi warga yang jadi korban.

Upaya pencarian beberapa kali terhenti karena gangguan cuaca ekstrem, seperti hujan disertai angin kencang sejak pagi.

"Kami akan terus melakukan pencarian karena kendala di lapangan masih cukup besar, terutama terkait cuaca. Terkait anggota kami yang belum diketahui keberadaannya, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dan akan segera kami pastikan kembali," jelasnya.

Mahmuddin mengatakan pihaknya bergabung dengan tim relawan untuk mencari 82 warga lain yang belum ditemukan.