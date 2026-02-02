Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Artikel - Opini

Kapitalisme dan Globalisasi

Oleh: Syafrudin Budiman SIP - Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Politik Universitas Nasional

Senin, 02 Februari 2026 – 12:01 WIB
Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Politik Universitas Nasional Syafrudin Budiman SIP. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Pendahuluan

Kapitalisme berkembang sebagai sistem ekonomi dan sosial yang didorong oleh beberapa faktor historis.

Gerakan Liberalisme (abad ke-18/19) muncul sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi feodal, mempromosikan kebebasan individu dalam memiliki alat produksi dan melakukan perdagangan.

Revolusi Industri menciptakan cara produksi massal dan memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi yang mempercepat akumulasi kapital, semangat Negara-Bangsa dorongan negara untuk menguasai sumber daya melalui kolonialisme kapitalisme di berbagai belahan dunia.

Orientasi pasar fokus pada efisiensi, keuntungan pribadi, dan akumulasi modal yang terus menerus.

Sedangkan Globalisasi ekonomi terjadi karena perluasan sistem kapitalis yang didukung oleh perkembangan teknologi, kemajuan pesat dalam teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi memudahkan konektivitas antarnegara.

Ekonomi liberal, kebijakan negara-negara yang membuka diri terhadap investasi asing dan perdagangan internasional.

Keterkaitan Kapitalisme dan Globalisasi bekerja bersama dalam menciptakan "kapitalisme global" Perluasan pasar kapitalisme membutuhkan pasar baru untuk mengatasi kejenuhan pasar domestik, yang difasilitasi oleh globalisasi.

