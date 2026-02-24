Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kapolda Aceh di Garda Pemulihan: Kawal Huntap, Jaga Konektivitas & Hidupkan Ekonomi Rakyat

Selasa, 24 Februari 2026 – 16:19 WIB
Kapolda Aceh di Garda Pemulihan: Kawal Huntap, Jaga Konektivitas & Hidupkan Ekonomi Rakyat - JPNN.COM
Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah mengawal pemulihan pascabencana melanda wilayah tersebut. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BANDA ACEH - Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah menegaskan pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata.

Rehabilitasi dan rekonstruksi harus memastikan masyarakat benar-benar kembali hidup aman, produktif, dan bermartabat.

Karena itu, Polda Aceh mengambil peran aktif mengawal proses pemulihan secara menyeluruh, mulai dari pembangunan hunian tetap hingga pemulihan konektivitas ekonomi warga.

Baca Juga:

“Pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Yang paling penting adalah mengembalikan rasa aman, aktivitas ekonomi, dan harapan masyarakat,” kata Irjen Marzuki Ali, Selasa (24/2).

Sejak fase tanggap darurat, Polda Aceh telah terlibat aktif mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kehadiran tersebut tidak hanya dalam aspek pengamanan, tetapi juga memastikan percepatan pembangunan berjalan sesuai target.

Baca Juga:

Salah satu fokus utama adalah pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak agar mereka segera memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.

Kapolda menyampaikan dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, Polri tidak hanya berperan sebagai pengaman proyek pembangunan, tetapi juga sebagai pengawal proses pemulihan agar berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran.

Kapolda Aceh Irjen Marzuki Ali Basyah mengawal pemulihan pascabencana melanda wilayah tersebut

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapolda Aceh  Irjen Marzuki Ali Basyah  pemulihan pascabencana  huntap  hunian tetap  Polda Aceh  Ekonomi Rakyat 
BERITA KAPOLDA ACEH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp