Kapolda Banten Brigjen Hengki di Mata Didik Hariyanto

Rabu, 20 Agustus 2025 – 09:50 WIB

jpnn.com - SERANG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melantik Brigjen Hengki menjadi Kapolda Banten menggantikan Irjen Suyudi Ario Seto pada Selasa (19/8).

Pelantikan Brigjen Hengki berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1764/VIII/KEP/2025 tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Polri.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto mengatakan mutasi merupakan hal yang wajar di lingkungan Polri.

"Mutasi serta rotasi Polri sebagai bagian dari pembinaan karier," ujar Kombes Didik, Rabu (20/8).

Menurut Didik, sosok Brigjen Hengki dikenal sebagai perwira tinggi Polri yang berpengalaman serta memiliki rekam jejak kepemimpinan yang solid.

"Selama menjabat sebagai Wakapolda Banten beliau aktif membangun sinergi dengan pemangku kepentingan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Kepemimpinan yang baru, kata Kombes Didik, diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalisme di tubuh Polda Banten.

"Kapolda Banten yang baru diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalisme, menjaga stabilitas keamanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri," tuturnya. (mcr34/jpnn)