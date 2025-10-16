Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kapolda Banten Mendatangi Markas Kopassus dan Pangkalan AL

Kamis, 16 Oktober 2025 – 09:39 WIB
Kapolda Banten Irjen Hengki bertemu dengan Komandan Grup (Dangrup) 1 Kopassus Brigjen TNI Raden Nashrul Fathurrohman. Foto: Humas Polda Banten

jpnn.com - SERANG - Kapolda Banten Irjen Hengki mengunjungi dua satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni Markas Komando Grup 1 Kopassus dan Lanal Banten pada Rabu (15/10).

Kedatangan Irjen Hengki di Mako Grup 1 Kopassus disambut langsung Komandan Grup (Dangrup) 1 Kopassus Brigjen Raden Nashrul Fathurrohman.

Sementara itu, di Mako Lanal Banten disambut Danlanal Banten Kolonel Laut (P) Catur Yogiantoro.

Irjen Hengki mengatakan kunjungan kerja dalam rangka meningkatkan sinergitas antara TNI-Polri di Provinsi Banten.

"Kami ingin mempererat koordinasi serta kerja sama demi mewujudkan situasi kamtibmas yang aman, dan kondusif di Banten," ujar Irjen Hengki.

Menurutnya, situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten secara umum dalam keadaan aman serta kondusif.

"Semua itu tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak termasuk sinergitas yang telah terbangun dengan TNI," ujarnya.

Dia mengungkapkan kunjungan di dua satuan TNI dapat dijadikan momentum positif dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor.

Kapolda Banten Irjen Hengki mengunjungi dua satuan TNI, yakni markas Grup 1 Kopassus dan Mako Lanal Banten. Ada apaan, ya?

