Kapolda Jabar Minta Pemudik Hindari Arus Balik pada Tanggal Ini

jpnn.com, JAWA BARAT - Polda Jawa Barat mengimbau kepada pemudik, khususnya warga Jabar yang akan kembali dari kampung halaman, agar menghindari perjalanan arus balik pada Selasa (24/3/2026).

Imbauan tersebut disampaikan guna mengantisipasi kepadatan kendaraan pada puncak arus balik Lebaran.

Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, 24 Maret diprediksi menjadi puncak arus balik. Potensi kepadatan juga diprediksi terjadi pada Sabtu dan Minggu ini atau 28 - 29 Maret 2026.

"Kami mengajak warga Jawa Barat untuk mengatur waktu perjalanan arus balik dengan bijak, sehingga tidak terfokus pada tanggal 24 Maret yang diprediksi menjadi puncak kepadatan," kata Rudi dalam keterangan resmi, Senin (23/3/2026).

Menurutnya, masyarakat Jabar juga disarankan untuk memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) yang masih berlaku pada 26 - 28 Maret 2026 sebagai alternatif waktu perjalanan.

"Silakan manfaatkan kebijakan work from anywhere pada tanggal 26, 27, dan 28. Warga dapat memilih kembali pada tanggal 26 atau 27 agar perjalanan lebih lancar dan nyaman," ujarnya.

Pihak Polda Jabar juga mengajak seluruh warga untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi arahan petugas di lapangan, serta mengutamakan keselamatan selama perjalanan arus balik Lebaran 2026. (mcr27/jpnn)