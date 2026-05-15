Kapolda Metro Jaya Dijabat Jenderal Bintang 3, Kapolri Jelaskan Alasannya

jpnn.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut keputusan menaikkan pangkat Kapolda Metro Jaya dari bintang dua menjadi jenderal bintang tiga atau Komisaris Jenderal (Komjen) sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk di Jakarta, Pangdam dan Kapolda bintang tiga," kata Sigit kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (14/5/2026).

Diketahui, Polda Metro Jaya resmi dipimpin oleh seorang pati berpangkat jenderal bintang tiga atau Komjen.

Jabatan Kapolda Metro Jaya tetap diisi oleh Asep Edi Suheri yang sebelumnya berpangkat Irjen (bintang dua) dan kini berpangkat Komjen.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengonfirmasi kenaikan pangkat tersebut.

"Benar untuk Kapolda Metro Jaya saat ini berpangkat Komisaris Jenderal Polisi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/POLRI/TAHUN 2026 TANGGAL 13 MEI 2026," katanya.

Asep Edi Suheri merupakan pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 16 November 1972.

Pria lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 itu dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan penegakan hukum, khususnya dalam pengungkapan kasus siber, narkotika, hingga kejahatan lintas negara.