Kapolda Metro Jaya Resmikan Asrama dan Mess Anggota di Priok

jpnn.com, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri meresmikan Asrama Polri Tunggal Panaluan dan Mess Polri Tathya Dharaka Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (18/12).

Peresmian ini merupakan bagian dari komitmen Polda Metro Jaya dalam meningkatkan kesejahteraan personel sekaligus mendukung optimalisasi pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan Kapolda Metro Jaya beserta rombongan, dilanjutkan coffee morning dan dialog bersama Ojol Kamtibmas, serta prosesi penyambutan oleh Polisi Cilik. Acara kemudian berlanjut di aula dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, dan penayangan video selayang pandang pembangunan asrama dan mess tersebut.

Dalam sambutannya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan pentingnya ketersediaan sarana hunian yang layak bagi personel Polri sebagai penunjang pelaksanaan tugas.

“Asrama dan mess ini merupakan bentuk perhatian institusi terhadap kesejahteraan anggota. Dengan fasilitas yang memadai, personel diharapkan dapat bekerja lebih fokus, profesional, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Metro Jaya juga menyerahkan kendaraan dinas hibah melalui program CSR secara simbolis, serta memberikan piagam penghargaan kepada para stakeholder yang telah berkontribusi dalam pembangunan sarana dan prasarana Polri.

Puncak acara ditandai dengan peresmian Asrama Polri Tunggal Panaluan dan Mess Polri Tathya Dharaka melalui penekanan tombol dan penandatanganan prasasti. Seusai peresmian, Kapolda Metro Jaya meninjau langsung fasilitas asrama dan menyerahkan kunci kepada perwakilan penghuni. (tan/jpnn)