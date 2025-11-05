Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kapolres Nduga: Satu Korban Hanyut di Distrik Dal Ditemukan Meninggal Dunia

Rabu, 05 November 2025 – 03:12 WIB
Jenazah Yupin Pokniangge (17) dievakuasi setelah ditemukan dalam keadaan meninggal di Grinid Bawah, Distrik Kenyamanan, Kabupaten Nduga, Selasa (4/11/2025. ANTARA/HO-Polres Nduga

jpnn.com, NDUGA - Kapolres Nduga AKBP Alfredo Rumbiak menyatakan bahwa satu dari 15 orang yang hilang dan diduga hanyut di Sungai Panpan, Distrik Dal ditemukan telah meninggal di Ginid Bawah.

Dia menyebut jenazah Yupin Pokniangge (17) ditemukan Selasa (4/11) yang hanyut sekitar 40 kilometer dari lokasi awal di Sungai Panpan, Distrik Dal, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

"Jenazah sudah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Kenyam untuk dibersihkan sebelum diserahkan ke keluarga," katanya kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jayapura.

Baca Juga:

Alfredo mengatakan 15 warga Distrik Dal dinyatakan pada Sabtu (1/11) saat menyeberangi Sungai Panpan setelah bermain voli.

Ketika itu tiba-tiba terjadi longsor dan banjir hingga menghanyutkan mereka.

Sebanyak 14 korban lainnya hingga saat ini belum ditemukan, yaitu Endius Gwijangge, Nendiu Gwijangge,Wutukwe Tabuni, Yepetena Gwijangge, Dilince Pokneangge,Penggison Gwijangge dan Adince Pokneangge.

Baca Juga:

"Kemudian Atumina Pokneangge, Libi Pokneangge, ibu Kalukwe, Mesaran Wasiagge, Biniut Wasiangge, Taus Tabuni, dan anak Libi," kata Kapolres Nduga. (antara/jpnn)

 

Satu dari 15 orang yang sempat hanyut di Distrik Dal dinyatakan meninggal dunia dan sisanya belum ditemukan.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara

TAGS   Polres Nduga  Hanyut di sungai  meninggal dunia  pencarian orang hanyut 
