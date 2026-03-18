JPNN.com - Daerah - Riau

Kapolda Riau Buka Bengkel Gratis untuk Ojol, Perkuat Peran sebagai Mitra Kamtibmas

Rabu, 18 Maret 2026 – 21:00 WIB
Penampakan gratis yang disediakan Brimob Polda Riau untuk para ojol di Pekanbaru. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Menjelang perayaan Idulfitri, Satuan Brimob Polda Riau membuka layanan bengkel gratis bagi para pengemudi ojek online (ojol) di Mako Brimob Polda Riau, Selasa (18/3/2026).

Program ini menjadi bentuk kepedulian Polri sekaligus upaya mempererat kemitraan dengan ojol dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan yang hadir langsung pada kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas inisiatif jajarannya.

Ia menilai keberadaan ojol memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, baik dalam mobilitas orang maupun distribusi barang.

“Kendaraan ini sangat krusial bagi rekan-rekan ojol. Kalau manusia punya kaki untuk bergerak, maka bagi ojol kendaraan adalah ‘kaki’ mereka untuk mencari nafkah,” ujar Herry.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan bahwa layanan bengkel gratis ini untuk sementara dibuka selama periode menjelang mudik lebaran.

Hal tersebut mempertimbangkan ketersediaan mekanik yang juga akan pulang kampung.

Meski demikian, Kapolda memastikan program ini akan berlanjut dan dijadikan agenda rutin setelah Ramadan.

TAGS   bengkel gratis  mudik  Idulfitri  Polda Riau  Brimob  Irjen Herry Heryawan 

