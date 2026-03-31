Kapolda Riau Datangi Rumah Duka Pahlawan yang Gugur saat Karhutla Bengkalis

jpnn.com - SIAK - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mendatangi rumah duka almarhum Muharmizan, personel Manggala Agni yang gugur saat bertugas memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bengkalis.

Kunjungan tersebut berlangsung pada Selasa (31/3) sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Panglima Rumpin, Kampung Rempak, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak.

Kedatangan Kapolda bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Riau disambut keluarga besar almarhum, unsur pemerintah, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam suasana duka, Kapolda Riau menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan, yakni seorang istri dan tiga orang anak.

“Kami dari Polda Riau turut berdukacita yang mendalam atas gugurnya almarhum dalam tugas. Beliau adalah pahlawan lingkungan yang telah berjibaku di lapangan dalam upaya memadamkan karhutla demi melindungi masyarakat dan alam,” ujar Irjen Herry.

Dia menegaskan, pengabdian almarhum merupakan bentuk dedikasi luar biasa dalam menjaga kelestarian lingkungan di Provinsi Riau.

“Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan,” katanya.

Kapolda Riau juga menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum.