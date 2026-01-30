Kapolda Riau Donor Darah Bersama Ratusan Personel untuk Kemanusiaan

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan ikut mendonorkan darah bersama ratusan personel dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Polda Riau sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan.

Donor darah dilakukan di Aula Tribrata lantai 5 Mapolda Riau tampak berbeda pada Jumat (30/1/2026).

Kegiatan donor darah yang digelar Polda Riau ini turut dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi, para pejabat utama (PJU) Polda Riau, serta diikuti antusias oleh personel dan ASN dari berbagai satuan kerja.

Donor darah dilaksanakan dengan prosedur medis ketat, dimulai dari pemeriksaan kesehatan dan skrining darah guna menjamin keamanan bagi pendonor maupun penerima.

Tahapan pemeriksaan meliputi wawancara riwayat kesehatan, pengecekan kondisi fisik, berat badan, suhu tubuh, nadi, tekanan darah, kadar hemoglobin (HB), hingga skrining lanjutan oleh tim medis.

Kehadiran Kapolda Riau yang ikut langsung mendonorkan darah menjadi simbol kuat kepemimpinan dan keteladanan, sekaligus memotivasi ratusan personel untuk turut berpartisipasi dalam aksi sosial tersebut.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pandra Arsyad menyampaikan kegiatan donor darah sukarela ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial Polri kepada masyarakat, sekaligus sarana mempererat jiwa pelayanan dan pengabdian.

“Donor darah ini bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga tentang kemanusiaan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sebagai anggota Polri yang merupakan bagian dari masyarakat, sudah sepatutnya kita hadir untuk membantu sesama,” ujar Kombes Pandra.