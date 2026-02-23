Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan Bersama 3.963 Personelnya Jalani Tes Urine

jpnn.com, PEKANBARU - Seusai apel pagi, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan hingga ratusan personelnya mendadak menjelani cek urine oleh Birpropam.

Pemeriksaan mendadak dilakukan pasa Senin 23 Februari 2026 pagi.

Pemeriksaan ini diikuti seluruh personel jajaran Polda Riau dan polres se-Riau, total sebanyak 3.963 orang.

Mulai dari bintara, perwira, hingga pejabat utama.

Bahkan orang nomor satu di Polda Riau, Herry Heryawan ikut mengantre menjalani tes.

Kegiatan tersebut dikawal ketat oleh Bidang Propam serta tim medis dari Biddokkes. Proses berlangsung sistematis, transparan, dan tanpa pengecualian.

Di Mapolda Riau, para personel sempat terdiam ketika melihat Kapolda Riau Herry Heryawan berdiri bersama pejabat utama lainnya untuk menjalani prosedur yang sama.

Menurut Kabid Humas Polda Riau, Zahwani Pandra Arsyad pemeriksaan ini memang sengaja dilakukan tanpa pemberitahuan guna memastikan pengawasan berjalan objektif.