JPNN.com - Daerah - Riau

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan Dianugerahi Bintang Bhayangkara Pratama

Selasa, 11 November 2025 – 15:50 WIB
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan Dianugerahi Bintang Bhayangkara Pratama
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan salah satu perwira tinggi yang dianugerahi Bintang Bhayangkara Pratama di Mabes Polri. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama dari Mabes Polri.

Penganugerahan tersebut berlangsung di Rupatama Mabes Polri dan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Selasa (11/11).

Turut hadir Auditor Kepolisian Utama TK II Korlantas Polri, Brigjen Pol Chiko Ardwiyanto.

Penghargaan Bintang Bhayangkara Pratama diberikan kepada perwira tinggi Polri atas jasa dan pengabdian luar biasa dalam menjaga keamanan serta kontribusi bagi bangsa dan negara.

Irjen Herry dinilai berhasil menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah Riau.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto menyampaikan bahwa Kapolda Riau telah menunjukkan integritas kuat dalam memperkuat penegakan hukum yang profesional dan humanis.

Selain menjalankan tugas pokok kepolisian, Irjen Herry juga dikenal melalui berbagai program pelayanan publik berbasis inovasi.

“Salah satunya program Green Policing, yang mendorong kepedulian lingkungan melalui kegiatan penanaman pohon bersama masyarakat,” ujar Kombes Anom.



