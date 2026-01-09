Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Kapolda Riau: Koperasi Merah Putih Bisa Jadi Solusi Penataan Tambang Rakyat

Jumat, 09 Januari 2026 – 13:46 WIB
Kapolda Riau: Koperasi Merah Putih Bisa Jadi Solusi Penataan Tambang Rakyat - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan. Foto:Bidhumas Polda Riau.

jpnn.com, RIAU - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan pentingnya upaya kolaboratif lintas instansi dalam penataan dan legalisasi pertambangan rakyat di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Menurutnya, Polda Riau tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani persoalan pertambangan rakyat.

Diperlukan sinergi dengan berbagai pihak, terutama Pemerintah Provinsi Riau, khususnya dinas yang membidangi sumber daya mineral, terkait proses perizinan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR).

Baca Juga:

“Polda Riau perlu melakukan upaya kolaboratif dengan instansi terkait, terutama Pemerintah Provinsi melalui dinas teknisnya terkait perizinan yang harus diberikan untuk Izin Usaha Pertambangan Rakyat,” ujar Irjen Herry Heryawan Jumat (9/1).

Selain itu, dia juga menekankan perlunya koordinasi dengan ATR/BPN serta Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kolaborasi dinilai penting agar seluruh aspek, mulai dari tata ruang, legalitas lahan, hingga pengelolaan tambang dapat berjalan sesuai aturan.

Baca Juga:

Irjen Herry menjelaskan bahwa pendekatan yang ditempuh harus bersifat pro-rakyat.

Salah satu terobosan kreatif yang didorong adalah pembentukan Koperasi Merah Putih, sebagai wadah bagi para penambang yang berasal dari masyarakat tempatan.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan pentingnya upaya kolaboratif lintas instansi dalam penataan dan legalisasi pertambangan rakyat di Provinsi Riau

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan  tambang rakyat  Koperasi Merah Putih  Polda Riau 
BERITA KAPOLDA RIAU IRJEN HERRY HERYAWAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp