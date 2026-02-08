Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Kapolda Riau Pastikan Penyelidikan Kasus Kematian Gajah Dilakukan Secara Ilmiah

Minggu, 08 Februari 2026 – 01:06 WIB
Kapolda Riau Pastikan Penyelidikan Kasus Kematian Gajah Dilakukan Secara Ilmiah - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan. Foto:Bidhumas Polda Riau.

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan memimpin langsung rapat pengusutan kasus pembunuhan gajah sumatera di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Rapat berlangsung di Camp PT RAPP yang tidak jauh dari lokasi kejadian, pada Sabtu 7 Februari 2026.

Dalam rapat tersebut, Kapolda menegaskan bahwa penyelidikan kasus akan dilakukan menggunakan metode scientific crime investigation.

Rapat digelar bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Pol Hasyim Risahondua, Kapolres Pelalawan AKBP John Louis Letedara, serta perwakilan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Irjen Herry Heryawan menyampaikan duka mendalam sekaligus mengecam keras perbuatan pelaku yang membunuh satwa dilindungi tersebut.

Rapat ini digelar untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengungkap kasus secara menyeluruh dan profesional.

Irjen Herry menekankan agar penyelidikan tidak hanya dilakukan dengan metode deduktif dan induktif, tetapi juga berbasis pendekatan ilmiah.

“Metode scientific crime investigation ini kita lakukan terus-menerus sebagai acuan kita, yang nantinya dapat dilakukan secara bertahap,” ujar Herry, Sabtu (7/2).

TAGS   kematian gajah  gajah mati  Polda Riau  Kapolda Riau  gajah  Riau  Pelalawan 
