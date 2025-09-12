Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Kapolda Riau: Penyelamatan Anjing Terlantar Bantu Cegah Rabies

Jumat, 12 September 2025 – 01:13 WIB
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heryawan meninjau Shelter Swargaloka Camari di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Kamis (11/9/2025).

Shelter ini dikelola komunitas Dog Lovers Pekanbaru bersama Dog Meat Free Indonesia (DMFI) dan saat ini merawat sekitar 600 ekor anjing liar yang diselamatkan dari jalanan maupun pemukiman warga.

Perwakilan komunitas Yamin menjelaskan keberadaan shelter bukan hanya soal kepedulian terhadap satwa, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kesehatan manusia.

“Anjing-anjing yang sakit di jalanan berpotensi membawa penyakit menular, termasuk rabies. Apa yang kita lakukan ini bukan hanya menyelamatkan hewan, tapi juga menyelamatkan lingkungan dan manusia dari ancaman penyakit,” ujarnya.

Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heryawan menegaskan Polri siap mendukung langkah kolaboratif komunitas pecinta hewan dalam menjaga keseimbangan ekologi.

Menurutnya, perlakuan manusia terhadap hewan sangat berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan masyarakat.

“Keselamatan manusia, kesehatan lingkungan, dan kesejahteraan hewan harus berjalan beriringan,” tegasnya.

Dia juga memerinci empat fokus utama dalam penanganan hewan liar, yakni menyelamatkan hewan, mencegah penganiayaan, melindungi masyarakat dari rabies, serta menjaga harmonisasi lingkungan sosial dan alam.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meninjau Shelter Swargaloka Camari di Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Kamis (11/9/2025).

