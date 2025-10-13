Kapolda Riau Resmikan Dapur SPPG di Inhil, Dukung Pemenuhan Gizi Aman dan Berkualitas

Senin, 13 Oktober 2025 – 16:51 WIB

jpnn.com, INDRAGIRI HILIR - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan meresmikan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Polres Indragiri Hilir (Inhil), Senin 13 Oktober 2025.

Peluncuran dapur ini menjadi bagian dari komitmen Polda Riau untuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar.

“Kegiatan ini dalam rangka mendukung program nasional pemerintah dalam pemenuhan gizi yang aman dan berkualitas,” ujar Irjen Herry.

SPPG Polres Inhil menyiapkan makanan bergizi untuk 2.438 siswa penerima manfaat dari 12 sekolah di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Program ini dijalankan bekerja sama dengan Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Inhil dan melibatkan jajaran Forkopimda setempat.

Irjen Herry menegaskan seluruh proses penyediaan makanan dijalankan dengan standar keamanan tinggi.

Ia memastikan makanan aman, sehat dan bergizi. Mulai dari pemeriksaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pencampuran, hingga distribusi semuanya dilakukan di bawah pengawasan ketat.

“Kami pastikan semua makanan aman dan berkualitas. Setiap tahap dicek, bahkan suhu makanan diperiksa hingga sebelum dikirim. Kami juga gunakan rapid test food security,” ungkapnya. (mcr36/jpnn)