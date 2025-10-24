Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Riau

Kapolda Riau Resmikan Dapur SPPG Rohul, Pastikan MBG Aman & Berkualitas  

Jumat, 24 Oktober 2025 – 16:30 WIB
Kapolda Riau Resmikan Dapur SPPG Rohul, Pastikan MBG Aman & Berkualitas   - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Herry meninjau langsung proses masak makan bergizi di SPPG Polres Rohul. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, RIAU - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meresmikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Polres Rokan Hulu, Jumat (24/10/).

Dapur itu menjadi SPPG ke-7 di jajaran Polda Riau yang dihadirkan guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang aman, sehat, dan berkualitas.

Kapolda menyampaikan program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.

“Polda Riau secara konsisten mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi yang aman dan berkualitas sesuai standar kesehatan nasional,” ujar Irjen Herry.

Kapolda menekankan pentingnya penerapan standar mutu pangan dalam setiap proses produksi di dapur SPPG.

Menurutnya, penyediaan bahan pangan harus memperhatikan kesegaran dan keamanan produk.

“Pilih bahan baku yang segar dan aman, hindari yang sudah kedaluwarsa,” tegasnya.

Selain itu, Herry Heryawan juga mengingatkan agar penyimpanan bahan pangan dilakukan sesuai dengan standar suhu yang berlaku, guna menjaga kualitas dan mencegah kontaminasi.

Dapur ini menjadi SPPG ke-7 di jajaran Polda Riau yang dihadirkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang aman, sehat, dan berkualitas.

