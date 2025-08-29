Kapolda Riau Turut Berduka Atas Tragedi Ojol di Jakarta: Jangan Terprovokasi  

jpnn.com, JAKARTA - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan turut menyampaikan belasungkawa dan duka cita mendalam atas insiden ojol tewas dilindas rantis Brimob di Jakarta.

Irjen Herry meminta semua pihak tetap tenang dan tidak terprovokasi.

"Kami turut berbelasungawa dan berduka cita atas apa yang menimpa rekan kita, driver ojol di Jakarta. Kami tentu merasakan kepedihan yang dirasakan oleh keluarga korban," ujar Irjen Herry Heryawan, Jumat (29/8).

Kapolda meminta semua pihak, terutama masyarakat di Provinsi Riau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

Irjen Herry Heryawan menegaskan Polri tengah melakukan proses hukum terhadap oknum polisi tersebut.

"Kami meminta dengan hormat agar masyarakat tetap tenang dan berpikir jernih, jangan mudah terprovokasi. Percayakan semua proses hukum kepada Polri," imbuhnya.

Herry Heryawan mengajak seluruh jajaran di Polres dan Polsek turut mendoakan almarhum Affan dan keluarga atas musibah ini.

"Mari doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan menghargai setiap nyawa," tambahnya.