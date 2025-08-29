Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kapolda Riau Turut Berduka Atas Tragedi Ojol di Jakarta: Jangan Terprovokasi  

Jumat, 29 Agustus 2025 – 15:44 WIB
Kapolda Riau Turut Berduka Atas Tragedi Ojol di Jakarta: Jangan Terprovokasi   - JPNN.COM
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan. Foto:Bidhumas Polda Riau.

jpnn.com, JAKARTA - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan turut menyampaikan belasungkawa dan duka cita mendalam atas insiden ojol tewas dilindas rantis Brimob di Jakarta.

Irjen Herry meminta semua pihak tetap tenang dan tidak terprovokasi.

"Kami turut berbelasungawa dan berduka cita atas apa yang menimpa rekan kita, driver ojol di Jakarta. Kami tentu merasakan kepedihan yang dirasakan oleh keluarga korban," ujar Irjen Herry Heryawan, Jumat (29/8).

Baca Juga:

Kapolda meminta semua pihak, terutama masyarakat di Provinsi Riau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.

Irjen Herry Heryawan menegaskan Polri tengah melakukan proses hukum terhadap oknum polisi tersebut.

"Kami meminta dengan hormat agar masyarakat tetap tenang dan berpikir jernih, jangan mudah terprovokasi. Percayakan semua proses hukum kepada Polri," imbuhnya.

Baca Juga:

Herry Heryawan mengajak seluruh jajaran di Polres dan Polsek turut mendoakan almarhum Affan dan keluarga atas musibah ini.

"Mari doakan agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berhati-hati dan menghargai setiap nyawa," tambahnya.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan turut menyampaikan belasungkawa dan duka cita mendalam atas insiden ojol tewas dilindas rantis Brimob di Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapolda Riau  Ojol  Brimob  Jakarta 
BERITA KAPOLDA RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp