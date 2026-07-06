Kapolda Riau Usut Tuntas Kasus Pengeroyokan Mahasiswa

jpnn.com, RIAU - Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan bergerak cepat menyikapi kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang mahasiswa yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK).

Kapolda menjenguk korban, Supriadi, Sekretaris PKC PMII Riau, yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau, Senin (6/7).

Dalam kunjungannya, Irjen Herry berbincang langsung dengan korban dan keluarganya untuk memastikan kondisi kesehatan Supriadi sekaligus memberikan dukungan moril.

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Kehadiran Kapolda juga menjadi bentuk perhatian agar korban mendapatkan penanganan medis secara maksimal.

Kapolda menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang menimpa mahasiswa tersebut. Menurutnya, setiap tindakan kekerasan harus diproses sesuai hukum dan tidak boleh dibiarkan.

“Kami turut prihatin atas kejadian yang dialami saudara Supriadi. Hari ini saya datang untuk memastikan kondisi beliau sekaligus memberikan dukungan kepada keluarga. Saya ingin menegaskan bahwa Polda Riau berkomitmen mengusut tuntas perkara ini secara profesional, objektif, dan transparan,” ujar Irjen Herry.

Dia menegaskan, penyidik saat ini terus bekerja mengumpulkan alat bukti, memeriksa para saksi, serta melakukan seluruh rangkaian penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap secara utuh peristiwa dugaan pengeroyokan tersebut.

“Siapa pun yang nantinya terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada perlakuan khusus dan tidak ada yang kebal hukum. Kami meminta masyarakat memberikan kepercayaan kepada penyidik untuk bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti,” tegasnya.