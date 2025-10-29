Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Kapolda Sumsel Meresmikan Ruang Kelas Baru Hasil Renovasi di SD Swakarya Banyuasin

Rabu, 29 Oktober 2025 – 14:10 WIB
Kapolda Sumsel Irjen Andi Rian R Djajadi saat meninjau ruang kelas yang sudah direnovasi, Rabu (29/10). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Andi Rian R Djajadi meresmikan ruang kelas baru hasil renovasi di SD Swakarya, Dusun Parit Beton, Desa Pulau Borang, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin.

"Alhamdulillah, ruang kelas SD Swakarya sudah direnovasi," kata Irjen Andi didampingi Direktur Polairud Polda Sumsel Kombes Sonny Mahar Budi Aditiyawan, Rabu (29/10).

Senyum bahagia terpancar dari wajah siswa-siswi SD Swakarya. Setelah belajar bertahun-tahun di ruang kelas dengan kondisi memprihatinkan, mereka kini punya ruangan untuk belajar yang layak dan nyaman.

Irjen Andi menjelaskan bahwa renovasi ruang kelas itu berawal dari kunjungan Ibu Bhayangkari Sumatera Selatan Dewwy Andi Rian beberapa waktu lalu.

"Inisiatif (renovasi) ruang kelas dan bedah sekolah ini berawal dari kunjungan Ibu Bhayangkari beberapa waktu lalu, dan setelah dilihat memang harus dibantu untuk direnovasi," ungkap Irjen Andi. 

Dia menjelaskan bahwa sebelum direnovasi dan diresmikan, ruang kelas tersebut berlantai semen. "Alhamdulillah, setelah direnovasi lantai sudah dipasang keramik," katanya.

Irjen Andi berharap seluruh alumni SD Swakarya dapat memberikan sumbangsih untuk daerah dan bisa menjadi jantung harapan bangsa. 

"Mudah-mudahan seluruh alumni SD Swakarya dapat memberikan sumbangsih untuk daerah terutama untuk sekolah mereka," ungkap Andi. 

