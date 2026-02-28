Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kapolda Sumsel Ungkap 3 Titik Rawan di Masa Lebaran

Sabtu, 28 Februari 2026 – 21:30 WIB
Kapolda Sumsel Ungkap 3 Titik Rawan di Masa Lebaran - JPNN.COM
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho. Foto: Polda Sumsel.

jpnn.com - PALEMBANG - Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho menegaskan kesiapan personel dan infrastruktur pihaknya dalam mengamankan arus mudik serta balik Idulfitri 1447 H. 

Sandi mengatakan bahwa pengamanan Lebaran 2026 merupakan agenda strategis nasional yang memerlukan koordinasi terpadu.

Polda Sumsel saat ini tengah mengintensifkan rapat koordinasi berjenjang bersama Mabes Polri dan Pemprov Sumsel guna menyelaraskan pola pengamanan di lapangan. 

Baca Juga:

"Kami memastikan seluruh personel, sarana prasarana, serta skema rekayasa lalu lintas telah dipersiapkan secara maksimal. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama," tutur Sandi, Sabtu (28/2).

Sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan pemudik, Polda Sumsel menginstruksikan pengecekan menyeluruh terhadap jalur utama dan jalur fungsional, termasuk ruas strategis Trans Sumatera. 

"Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan memastikan kesiapan infrastruktur sebelum puncak arus mudik," kata Sandi. 

Baca Juga:

Pihaknya juga telah memetakan sejumlah titik rawan kemacetan dan kecelakaan, yakni:

  • kawasan Pasar Tumpah
  • area objek wisata
  • perlintasan sebidang kereta api. 

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu'min Wijaya menjelaskan bahwa operasi tahun ini menggabungkan tindakan preventif dengan penegakan hukum yang tegas. 

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho akan memastikan pengamanan yang maksimal untuk arus mudik lebaran 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kapolda sumsel  Polda Sumsel  Lebaran  Idulfitri 
BERITA KAPOLDA SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp