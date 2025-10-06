Kapolres Priok Gelar Kunjungan Kejutan ke 5 Markas TNI di HUT ke-80

Senin, 06 Oktober 2025 – 18:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah Hermindo Tobing bersama jajaran melakukan kunjungan kejutan ke lima markas TNI dalam rangka memperingati HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Kunjungan yang berlangsung pada Senin (6/10) ini bertujuan memperkuat sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri.

"Sinergitas dan soliditas TNI-Polri menjadi kunci utama dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok," ujar Kapolres dalam sambutannya.

Kunjungan diawali ke Markas Komando Pasmar 1 TNI AL di Marunda Jakarta Utara. Rombongan Kapolres disambut oleh Pasops Menart 1 Mar Letkol Mar Sarman beserta jajaran. Kapolres menyerahkan nasi tumpeng dan kue ulang tahun sebagai simbol ucapan selamat.

Rombongan kemudian bergerak ke Mako Kolinlamil dan disambut oleh Kepala Staf Kolinlamil Laksma TNI Edi Haryanto beserta jajaran. Penyerahan tumpeng dan kue kembali dilakukan sebagai wujud keharmonisan antara kedua institusi.

Kunjungan berikutnya dilakukan ke Markas Satangair TNI AD Pelabuhan Tanjung Priok. Kapolres dan rombongan diterima oleh Wadansatangair Letkol Cba Aang Rustandi bersama jajaran personel.

Kegiatan dilanjutkan Wakapolres Yudi Permadi ke Mako Kodareal III TNI AL yang disambut oleh Letkol Marinir Maman Dicky. Penyerahan nasi tumpeng HUT TNI ke-80 dari Wakapolres diterima oleh Letkol Marinir Maman Dicky.

Terakhir rombongan Wakapolres menuju Mako Yon Arhanud 6/Baladika Akasa Yudha yang disambut Letda Arhanud Gusti. Penyerahan nasi tumpeng diterima oleh Lettda Arhanud Gusti dan Bintara Jaga.

Kepala Staf Kolinlamil TNI AL, Laksma TNI Edi Haryanto mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan doa terbaik untuk TNI dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok.