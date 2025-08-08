Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kapolres Priok Ingatkan Pejabat Baru: Jaga Integritas dan Perhatikan Keluarga

Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:51 WIB
Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan upacara serah terima jabatan Wakapolres dan Kasatlantas pada Jumat (8/8), pukul 15.00 WIB di Lapangan Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan upacara serah terima jabatan Wakapolres dan Kasatlantas pada Jumat (8/8), pukul 15.00 WIB di Lapangan Presisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Acara dipimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolda Metro Jaya Nomor ST/359/VII/KEP./2025 tanggal 25 Agustus 2025, terjadi rotasi jabatan di lingkungan Polres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Budi Santoso, yang sebelumnya menjabat Wakapolres, kini ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Pertama Bidang OPS. Posisinya digantikan oleh Kompol Yudi Permadi, mantan Kanit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

Sementara itu, AKP Martha Catur resmi menyerahkan jabatan Kasatlantas kepada AKP Ginanjar Tejasasmita, yang sebelumnya bertugas sebagai Penyelidik 1 Pengamanan Internal Bidpropam Polda Metro Jaya.

Dalam amanatnya, Kapolres Martuasah menyampaikan serah terima jabatan pada hakikatnya merupakan bagian dari proses pembinaan organisasi. "Sebagai bentuk dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Ia mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya. "Segala pencapaian positif yang telah diraih tentunya menjadi pondasi kuat bagi pejabat yang baru untuk melanjutkan dan meningkatkan kinerja ke depan," ujarnya.

Kapolres juga berpesan kepada pejabat baru, "Tunjukkan integritas, loyalitas, dan inovasi dalam bekerja. Pahami betul kondisi wilayah di Polres Pelabuhan Tanjung Priok."

Martuasah menambahkan hindari pelanggaran sekecil apa pun, baik itu pinjol maupun judol. "Perhatikan keluarga, jangan sampai kita menelantarkan keluarga," kata dia.

Upacara berlangsung tertib dan lancar, diakhiri dengan penandatanganan berita acara serta pengambilan sumpah jabatan. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

