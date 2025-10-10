Kapolres Priok Salurkan Bansos untuk 420 Buruh TKBM dan Ojol

jpnn.com, JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menyalurkan bantuan sosial kepada 420 buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat, ojeg online, dan satpam dalam kegiatan bakti sosial di Lapangan Presisi Polres setempat, Jumat (10/10).

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing memimpin langsung penyerahan bantuan tersebut.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejutama Polres termasuk Kasat Binmas AKP Sudirman Agus, Kasatreskrim, Kasatintelkam, dan personel lainnya

Baca Juga: 3 Personel Penumpang Rantis Pelindas Driver Ojol Affan Kurniawan Disanksi Minta Maaf

"Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada para buruh TKBM, Ojeg Online, Satpam yang telah menjadi bagian penting dalam aktivitas kepelabuhanan dan mengajak para pekerja untuk turut serta berperan aktif Jaga Jakarta dalam menjaga Kamtibmas di Pelabuhan Tanjung Priok. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban mereka," ungkap AKBP Martuasah.

Selain sebagai wujud empati, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat pelabuhan dalam menjaga stabilitas kamtibmas. Salah satu perwakilan buruh TKBM bernama Asep mengucapkan terima kasih kepada Kapolres dan jajaran atas bantuan sembako berupa beras, serta terjaminnya Kamtibmas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Kegiatan berlangsung tertib dan aman dengan nuansa kehangatan serta keakraban antara polisi dan pekerja pelabuhan. "Kami berharap kegiatan semacam ini bisa terus berlanjut, karena mendekatkan kami dengan masyarakat adalah bagian penting dalam pelaksanaan tugas Polri," tambah AKBP Martuasah. (tan/jpnn)